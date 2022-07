Costa Rica, leur eldorado vert

Ces Français ont tout quitté pour renouer avec la nature au Costa Rica. Résidant désormais à quelques mètres de la mer ou en pleine jungle, ils aspiraient à un quotidien plus calme dans ce paradis vert d'Amérique Centrale. Mais ce départ n'est pas synonyme de facilité. C'est notamment le cas de Jérôme et Stéphanie, un couple de Picards, parents d'une famille recomposée de trois enfants, qui en dépit des difficultés ne regrettent pas d'avoir largué les amarres. Alors qu'ils avaient une activité rémunératrice dans leur pays natal, le couple s'est lancé dans la folle aventure de l'expatriation en 2014 avec les deux bambins de Stéphanie. Pour Jérôme, ce fut un premier sacrifice : "J'ai dû laisser mes enfants en France, raconte le père de famille dans le reportage Sept à Huit en tête de cet article. "Ça a été l'une des expériences les plus difficiles de ma vie." Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.