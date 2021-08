Côte d’Azur : hyper luxe et plaisirs à prix accessibles

Les grandes fortunes et les célébrités du monde entier ont fait de la Côte d'Azur leurs lieux de villégiature. C'est un des plus beaux endroits au monde. De Cannes à Menton, s'alignent palaces et Yachts de luxe. Mais il existe aussi une autre Riviera plus authentique et surtout plus abordable. La Côte d'Azur espère profiter pleinement de la saison estivale. La région est condamnée à attirer une clientèle française plus nombreuse en l'absence d'étrangers. Une autre offre se développe dans la région. Moins de jet set sur les îles de Lérins ou au bord du lac Saint-Cassien, elle vise cette clientèle française moins riche en quête d'authenticité. On y voit encore les yachts qui font sa réputation, ses villas cossues fréquentées par des plus grandes fortunes du monde entier. Mais depuis 2020, la Côte d'Azur a perdu plus de 40% de sa clientèle touristique habituelle en raison de la crise sanitaire. Cet été pourrait voir les chiffres remonter et les professionnels misent gros sur cette reprise. Les palaces comme les grands hôtels du Cap Ferrat mais aussi les organisateurs des soirées mythiques de la Riviera sont fin prêts. Ce n'est pas encore la remontada. La fréquentation reste inférieure de 20% à celle d'avant le Covid, mais elle dépasse déjà de 10 points le mauvais cru 2020, avec 11 millions de visiteurs attendus. Parmi eux, des milliardaires. La Riviera mise sur sa carte postale, palace, yacht et fête glamour mais pas seulement. Grâce à de nouveaux loisirs et tendances de consommation, on peut désormais s'offrir une part de luxe, de rêve et d'exclusif à des prix accessibles.