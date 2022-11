Coup de froid : les Français face au choc énergétique

À la question du pouvoir d'achat et de l'inflation, les Français sont frappés par la crise de l'énergie. Les petites entreprises, mais aussi les particuliers sont impactés, malgré le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Nous nous sommes rendus aux côtés de ceux qui souffrent le plus de cette crise, de ses conséquences, mais aussi auprès de ceux qui s'organisent, font appel au système D, pour faire baisser la facture et passer l'hiver au chaud. À Champagney, en Haute-Saône, certains ont trouvé un moyen pour se chauffer à moindre coût, en se servant directement dans la forêt communale. C'est une pratique ancestrale appelée l'affouage, revenue brutalement en vogue avec la flambée du coût de l'énergie. La moitié de la superficie de la commune est boisée, plus de 3 000 hectares de forêt. Après tirage au sort en mairie, le particulier aura droit à une parcelle, pourra abattre les arbres et s'en servir comme chauffage. Pour la majorité des Français, la facture énergétique flambe, malgré le bouclier tarifaire, avec de grandes disparités. En France, trois millions de foyers se chauffent au fioul, principalement dans les campagnes, qui ne peuvent pas être raccordées au gaz de ville. C'est une énergie polluante que le gouvernement voudrait voir disparaître. Pour affronter la charge énergétique qui pèse sur leur foyer, les Français sont contraints de changer leur habitude de consommation. D'autres, des salariés, risquent de perdre leur poste à cause du choc énergétique, pendant que certains vivent dans la pénombre, afin d'économiser l'électricité.