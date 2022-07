Couple tué dans le Var : la fille des victimes, femme du coupable présumé, témoigne

Quand on me parle de lui, j’ai l’impression de n’avoir jamais connu cette personne, il n'est pas celui que j’ai cru connaitre, pour moi il est mort, il n’existe plus, c’est fini". C'est avec ces mots que Céline évoque son mari, mis en examen pour le double assassinat de ses beaux-parents en juillet 2021 dans le Var. S'il a fini par avouer être l'auteur de cet acte, Anthony a tenu pendant quatre mois le rôle du gendre éploré. La fille du couple assassiné et femme du présumé coupable a pour la première fois accepté de témoigner ce dimanche dans "Sept à Huit". Tout a commencé le samedi 3 juillet 2021, quand Patrick et Marie-Laure sont retrouvés morts chez eux par leur fils Loïc, criblés de balles. Une première autopsie des corps révèle alors qu'ils ont été tués en pleine journée, à 11 heures du matin.Après avoir écarté plusieurs pistes, les gendarmes s'intéressent à un proche du couple, Anthony, le mari de leur fille Céline. Plusieurs témoins évoquent des rapports conflictuels avec ses beaux-parents. Or il était à des dizaines de kilomètres du domaine en train de faire du jet ski avec des amis au moment où, selon l’autopsie, ses beaux-parents ont été tués. Mais la nouvelle expertise médico-légale demandée trois mois après l'assassinat va tout changer. Elle révèle que le couple a pu être tué dans la nuit de vendredi à samedi, faisant ainsi s'effondrer l’alibi d’Anthony. Les enquêteurs perquisitionnent son domicile, ils trouvent des munitions et une arme achetée trois mois avant le drame, du même calibre que celle utilisée pour l'assassinat. Depuis ses aveux, Anthony est en détention provisoire à la maison d’arrêt de Draguignan. Il risque une peine de prison à perpétuité. Voir l'intégralité du reportage dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.