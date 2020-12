Covid-19 : la galère des étudiants à la Fac

Chaque samedi, c'est un rendez-vous important pour Margot, étudiante en sport, la distribution des aides alimentaires sur son campus universitaire à Marseille (Bouches-du-Rhone). Comme elle, près de 200 étudiants viennent s'y ravitailler gratuitement. Ils sont trois fois plus nombreux qu'avant la crise sanitaire. En France, avant la pandémie, un peu plus de 20% vivaient déjà sous le seuil de pauvreté. Depuis le mois de mars, la précarité s'aggrave. La moitié des étudiants déclarent avoir du mal à s'alimenter correctement. Une image filmée dans la vidéo en tête de cet article, sur l'un des campus universitaires de Marseille lors de la distribution d'aides alimentaires, témoigne de l'ampleur du phénomène. Beaucoup de jeunes qui s'en sortaient grâce à des petits boulots qu'ils ont perdus sombrent dans la grande pauvreté. Avec le confinement, l'isolement est parfois si pesant que certains étudiants craquent et sombrent dans la déprime. Depuis le début de la crise, le nombre des étudiants en détresse psychologique a explosé à Aix-en-Provence. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.