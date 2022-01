Covid-19 : les soignants face aux non-vaccinés

Certains ne sont pas anti-vax, mais ont souvent par peur trop retardé l'échéance. D'autres ne croient pas à la protection vaccinale. Cette population non-vaccinée est aujourd'hui largement surreprésentée dans les services de réanimation des hôpitaux. Selon la Société française d'anesthésie et de la réanimation, ils constitueraient 80% des cas de Covid en réa. Nous sommes allés à la rencontre de ces patients et des soignants. Ces derniers tentent de ne laisser percevoir ni lassitude ni énervement. S'ils tiennent, c'est parce que la vaccination continue de gagner du terrain. Cette semaine, 200 000 Français ont reçu leur première dose de vaccin. Ils sont encore 5 millions à ne pas avoir franchi le pas.