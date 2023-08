Crime sans cadavre : le mystère de l'étudiante japonaise

À 20 ans, Arthur est tombé fou amoureux d'une jeune japonaise venue étudiée en France. Elle s'appelait Narumi. Après un automne passé ensemble, elle s'est volatilisée, laissant Arthur au prise avec un deuil impossible. Une disparition mystérieuse à l'origine d'une énigme criminelle hors norme entre le Japon, l'Amérique du Sud et la France. Au cœur des soupçons, un jeune chilien, Nicolas Zepeda, un ancien petit ami de la victime qu'elle fréquentait avant Arthur. Malgré l'absence de corps, il a été condamné à 28 ans de prison pour assassinat en avril 2022. Mais il continue de crier son innocence et a fait appel de ce verdict. Fin juillet 2016, Narumi Kurosaki, 21 ans, s'installe en Franche-Comté pour apprendre le français. Originaire de Tokyo, la jeune femme, indépendante et sportive fait la rencontre d'Arthur. Ensemble, ils multiplient les sorties dans la région et les projets. L'après-midi du dimanche 4 décembre, Narumi se rend à son cours de danse. À 16 heures, elle passe embrasser Arthur sur le campus, où ils disposent chacun d'une chambre universitaire, puis elle regagne son bâtiment à 100 mètres de là. C'est la dernière fois qu'Arthur dit l'avoir vu vivante. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.