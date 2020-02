Croisière en Arctique, au pays de l'ours blanc

C'est un voyage en Arctique au pays de l'ours blanc. Dix jours d'expédition souvent imprévisible, à la rencontre des espèces protégés, mais menacés du grand Nord. L'aventure se déroule dans l'archipel du Svalbard, à six heures d'avion de Paris. Trois mille spécimens d'ours polaires y vivent encore sur l'île de Spitzberg. Leur existence est aujourd'hui menacée par le réchauffement climatique. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.