Damien Dedun, le nouveau boulanger de l’Elysée

On parle beaucoup du pain, en ce moment, dans les journaux pour souligner son prix qui ne cesse de grimper. L’ascension dont il va être question, maintenant, est celle, exemplaire, d’un jeune boulanger, passionné et rayonnant. Damien Dedun fait son pain avec ses mains mais aussi avec son cœur et avec son nez. Auréolé de plusieurs victoires dans des concours de boulangerie, dans quelques jours, il va commencer à livrer l’Élysée en baguettes de tradition à 1,10 euro. Il s'agit du même prix que celui qu'il affiche dans sa boulangerie. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.