Dans la peau d'Omar Sy

Discret dans ses engagements, réfléchi dans ses propos, Omar Sy pèse ses mots. Le 30 mai 2020, il manifeste anonymement à Los Angeles suite à la mort de George Floyd. Par la suite, l'acteur prend la plume dans L'Obs pour un appel à se réveiller contre les discriminations et les violences policières. Il a aussi été l'une des premières personnalités à apporter son soutien à la famille Traouré. Comment l'acteur le plus populaire de France vit-il ces tensions ? Comment son propre rapport à la police a-t-il évolué ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.