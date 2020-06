Dans la plus célèbre académie de kung-fu de Chine

En Chine, les élèves de l’école Tagou se soumettent à une discipline quasi militaire pour devenir des champions de kung-fu. Nous y avons suivi une fillette de 9 ans, l'un des espoirs de l'établissement. Mais aussi un adolescent de 14 ans, moins à l'aise avec le règlement strict de l'académie et qui rêve de rentrer chez lui à Pékin. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.