Dans la réalité des pompiers de Paris

Les pompiers de Paris sont composés par 8 500 hommes et femmes, ainsi que 71 casernes dont l'une des plus grandes d'Europe, la Masséna. Ce sont des militaires et ils couvrent la capitale et sa proche banlieue. Ils sont en première ligne sur les grandes catastrophes qui font l'histoire de Paris. Feux, accidents, violences, ... Ils sont de plus en plus exposés avec des missions qui relèvent souvent de la police ou des services sociaux. Preuve en est, les pompiers de Paris effectuent 1 400 interventions par jour, mais seules 2% concernent la lutte d'incendie. Leur qualité physique entretenue par quatre heures d'entraînement quotidien, leur sens du devoir militaire, leur qualité d'écoute et d'empathie dans des situations sensibles, ... Vous allez voir le quotidien de ces hommes et de ces quelques femmes qui risquent leur vie pour sauver celle des autres.