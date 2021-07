Dans les coulisses d'Action, le roi du discount

La marque Action est née aux Pays-Bas en 1993. En France, son premier magasin ouvre en 2012, et depuis, c'est une croissance exponentielle. Chaque semaine, de nouvelles enseignes voient le jour dans l'Hexagone, dans des zones un peu excentrées où les loyers sont moins chers. Les magasins se déclinent toujours selon le même modèle. Carrelage et éclairage identiques, signalétique sommaire, pas de musiques d'ambiance pour ne pas payer de droit d'auteur, tout est pensé pour réduire au maximum les coûts. L'extension est telle qu'il y a même des équipes créées uniquement pour ouvrir à la chaîne des magasins dans toute la France. Le discounter européen est en train de bouleverser les codes de la consommation et de devenir le pire ennemi de la grande distribution. En 7 ans, l'enseigne néerlandaise a ouvert 546 magasins en France. Elle a ses habitués, et même ses influenceurs sur le net. Un bazar moderne qui répond aux attentes et au moyen de beaucoup de Français. Un tiers des produits proposés à 1 euro ou moins. Des produits qu'on ne trouve que dans ses magasins, mais aussi de grandes marques à prix réduit. Voilà les principales raisons du succès de l'enseigne, dont une de nos équipes a tenté de percer le secret.