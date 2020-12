Dans les coulisses de Dalloyau, le plus ancien traiteur de France

La maison Dalloyau est le plus ancien traiteur de France. Cette institution de la gastronomie française est frappée par la crise sanitaire. Des bûches, de la truffe, du homard à profusion, à l'approche des fêtes, le traiteur doit la fièvre acheteuse. Avec l'absence de touristes et le confinement, ses boutiques se sont vidées. Et avec l'interdiction des rassemblements et banquets, l'activité réception est à l'arrêt. C'était 50% de ses 25 millions de chiffres d'affaires. De plus, la moitié de ses 230 salariés a été mise au chômage partiel. La crise n'a pas épargné deux de ses concurrents, Fauchon et Hédiard, qui ont dû fermer certaines boutiques en France. De son côté, Dalloyau s'en sort mieux et compte sur les fêtes pour sauver son année. Alors ses chefs ont une mission, réinventer les menus de la maison pour réveiller cette belle endormie. Ces derniers partent en quête de produits d'excellence pour honorer les commandes de réveillon. Nous sommes aussi allés à la rencontre de leurs fournisseurs pour découvrir leurs produits exclusifs. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.