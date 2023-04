Dans les coulisses de Decathlon, inventeur de loisirs

Ils travaillent encore sur la fameuse tente deux secondes qui se déplie en un clin d'œil, mais qu'il faudrait pouvoir replier aussi vite, mettent au point une banane sac à dos pour les randonneurs ou encore des chaussures de foot en principe plus résistantes. Vous allez découvrir ceux qui font de Decathlon l'une des enseignes préférées des Français, les chercheurs qui développent des produits innovants pour les 80 marques du groupe. Grâce à eux, le distributeur multisports fait la tendance et rivalise avec les marques spécialisées. Un sac deux en un, un paddle gonflable ou une tente qui se fixe sur un toit de voiture... Chaque année, Décathlon dépose une soixantaine de brevets. Grâce à certains produits iconiques comme la tente qui se déplie en deux secondes ou le masque de plongée avec lequel on respire par le nez, l'enseigne a été élue cette année marque préférée des Français. Elle domine le marché du sport, du low cost jusqu'au high tech. Tout a commencé sur un parking au nord de la France en 1976. Un cousin de la famille Mulliez et ses cinq copains lancent la première grande surface d'articles de sport. Au départ, il n'y avait que des vêtements basiques et low cost. Mais 45 ans plus tard, le groupe a réussi sa mue. L'enseigne emploie actuellement 100 000 salariés dans le monde, dispose de 80 marques propres. Comme moteur, elle mise sur la recherche permanente d'innovation. Nous avons pénétré les coulisses de cette boîte à idées XXL, des secrets de fabrication aux stratégies pour affronter les défis du marché. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.