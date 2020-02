Dans les coulisses de "La Cigale" de Nantes

Ses murs sont classés monument historique et sa réputation a dépassé nos frontières. L'une de nos équipes vous emmène dans l'une des plus belles brasseries de l'Hexagone, à Nantes. Avec 800 couverts par jour, 18 cuisiniers et 25 serveurs, découvrez le rythme d'une usine allié à l'élégance d'une grande table. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.