Dans les coulisses de la plus grande guinguette de France

Les guinguettes ont de plus en plus la cote. En bord de Loire, à dix minutes de Tours, celle de Rochecorbon est la plus grande de France avec 1 500 places assises. On y vient pour manger au bord de l'eau. C'est le principe de la guinguette. On y vient aussi pour danser de l'après-midi jusqu'au soir sur des airs de musette, de rock ou bien des derniers tubes à la mode. L'établissement a été créé par Gérard Morisseau. C'est un succès story et une joyeuse saga familiale. En ce mois de juin, les guinguettes animent à nouveau les rives de cours d'eau dans toute la France. Qu'ils soient branchés ou traditionnels, ces établissements de plein air font leur grand retour dans tout le pays. Un engouement qui se mesure tous les jours dans un établissement visité par nos reporters sur les bords de Loire, à Rochecorbon. Et du monde, il y en avait. La famille Morisseau entame une saison intense jusqu'à fin septembre. Comment séduire une clientèle jeune, moins friande des boîtes de nuit qu'il y a quelques années ? Comment servir jusqu'à 1 400 couverts par jour ? Comment garder le contrôle face à des fêtards grisés par l'alcool et parfois en roue libre ?