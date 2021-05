Dans les coulisses de Lidl, le roi du discount

Électroménager, jardinage, produits cosmétiques ou alimentaires, l’enseigne multiplie les coups de communication et les succès commerciaux avec des produits d’appel, dans l’air du temps et bon marché. En quelques années, Lidl s’est transformé pour s’émanciper de son image de discount qui fait peur, agressif sur les prix et pas forcément regardant sur la qualité. L’enseigne allemande Lidl est devenue un redoutable challenger dans la grande distribution en imitant la concurrence. La sortie d’un robot de cuisine accompagne un changement d’image pour cette chaîne de supermarché allemande. Elle a investi plus de quatre milliards d’euros dans la rénovation de ces magasins dans l’Hexagone. Une structure en verre qui laisse passer la lumière, des allées plus spacieuses et mieux agencées. Alors, cette métamorphose affichée s’accompagne-t-elle réellement d’une vraie amélioration des produits ? Comment sont-ils élaborés en s’inspirant voire en imitant la concurrence ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.