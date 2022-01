Dans les coulisses de Sourdun, l'internat de la réussite

Sourdun compte parmi les 45 internats de la réussite de France. On y accueille 480 élèves de la 6ème à la terminale, dans des conditions uniques pour un établissement public. La direction de cet établissement ne retient qu'un dossier pour quatre demandes. Des adolescents issus de milieux défavorisés, recrutés pour leur motivation et leur potentiel scolaire. La promesse de Sourdun, mener vers l'excellence des élèves moyens qui ont parfois des problèmes avec la discipline. En y arrivant, les élèves peuvent perdre jusqu'à trois points de moyenne. À nombre d'élèves équivalents, Sourdun emploie neuf professeurs de plus qu'un collège classique. Dans certains cours, deux enseignants se partagent 21 élèves. Cet internat affiche 100% de réussite au bac grâce à son suivi scolaire, mais aussi aux règles de vie. Dans cet internat strict et exigeant, nous suivrons le quotidien de quatre jeunes. Medhi, qui est en 4ème, turbulent et bagarreur, à deux doigts d'être renvoyé. Zinedine, bon élève dans son ancien collège, mais qui a du mal à suivre le rythme imposé. Mariana qui passe son bac cette année 2021, a de grandes ambitions pour l'avenir. Et Lou en 6ème qui découvre la vie loin de sa maman.