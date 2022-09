Dans les coulisses des as de la frite

Symbole du Nord de la France, les friteries ont plus que jamais la patate. Leur nombre a augmenté de 25 % en 5 ans. À l'heure actuelle, ils sont près de 1400 dans tout l'Hexagone. Ces commerces ont été mis à rude épreuve cette année. Ingrédient indispensable, l'huile a vu son prix doublé au printemps, sans parler de la pénurie de personnel. Nous sommes allés à la rencontre du roi et des reines de la frite. Comment les propriétaires de friterie comme David, Peggy et Nelly font-ils pour s'adapter et conserver leur titre ? La hausse des prix va-t-elle changer la donne ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.