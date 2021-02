Dans les coulisses du bal du tsar de Saint-Pétersbourg

Le temps d'un soir, Saint-Pétersbourg retrouve ses allures de cité impériale. Des valets, des carrosses, ... On y retrouve des invités qui se pressent aux portes d'un palais, un peu comme au temps des tsars où les grandes soirées mondaines rythmaient la vie de l'aristocratie russe. Une vieille tradition de l'époque des tsars revient en force, celle des grands bals. Robe longue, diamants et diadème pour les dames. Smoking pour les messieurs. La soirée est réservée à une poignée d'élus. Piotr Axionov, 44 ans, est l'organisateur de ce grand bal semblable à ceux d'avant la révolution communiste. Grand nostalgique de l'empire, ce joaillier en est à son neuvième bal. Il incarne et promeut ce retour des fastes d'antan. Cette année 2021, il a choisi de lancer son bal avec une Polonaise rangée, danse prisée par la noblesse russe au XVIIIe siècle. Un voyage dans le temps pour ses invités, qu'ils soient membres de la nouvelle élite russe ou descendants d'aristocrates. Tous revivent une tradition qui avait complètement disparu pendant 70 ans de communisme et qui fait son grand retour dans la Russie de Vladimir Poutine. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.