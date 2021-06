Dans les coulisses du Futuroscope de Poitiers

Lorsqu'il ouvre en 1987 dans la Vienne, le Futuroscope se veut la vitrine du futur. Avec ses 25 bâtiments avant-gardistes, il propose des attractions très innovantes, basées sur l'image, plus scientifique que ludique. Mais dès les années 2000, les effets vidéo se ringardisent. Les nouveautés se périment vite dans une société en pleine mutation. Le parc doit aussi affronter la concurrence de nouveaux mastodontes du divertissement, comme Disneyland Paris ou le Parc Astérix. Pour s'en sortir, il investit massivement dans des manèges à sensations fortes et se lance dans une course permanente à la nouveauté. Un quitte ou double gagnant, le parc attire aujourd'hui 2 millions de visiteurs par an. Ouvert par intermittence depuis le 9 juin, il retrouvera son fonctionnement quotidien samedi prochain. Le Futuroscope de Poitiers fait aujourd'hui partie des grands parcs d'attractions européen. Permettre aux jeunes d'apprendre en s'amusant reste l'une des ambitions du Futuroscope, mais comme ailleurs, les attractions stars sont celles qui décoiffent. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.