Dans les coulisses du marché de Sanary-sur-Mer, le plus prisé de Provence

Au bord de la Méditerranée, Sanary-sur-Mer, petite ville de 18 000 habitants, est célèbre pour son marché du mercredi, tout au long du front de mer. Olive, thon rouge, fraise, melon de Cavaillon, il est réputé pour ses produits d'exception. Son marché a même reçu, il y a trois ans, le titre de plus beau marché de l'Hexagone. Cette notoriété attire la foule. Chaque mercredi, 5 000 personnes se bousculent dans les allées. Pour avoir un résultat spectaculaire et rester en haut de l'affiche, la municipalité gère son marché d'une main de fer. L'activité des commerçants est strictement encadrée. Ils doivent respecter scrupuleusement les règles sous peine d'amende ou même d'exclusion. La mairie sait qu'elle n'a aucun mal à trouver des remplaçants. Ils sont 210 commerçants à avoir une place fixe à l'année. 200 autres se disputent les emplacements restants. Ses couleurs, ses saveurs et les personnages que l'on y rencontre fleurent bon la Provence. Jean-Paul, le pêcheur poissonnier, Patrick, le maraîcher et Christine, la fromagère, sont soumis comme les autres commerçants à un règlement drastique imposé par la commune. Horaires de déballage et remballage, couleur, présentation des stands... Rien n'est laissé au hasard. Découvrez dans ce reportage l'organisation très stricte qu'il y a en coulisses pour pérenniser la notoriété de ce marché dans le Var. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.