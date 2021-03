Dans les coulisses du palace du lagon à Bora-Bora

En Polynésie, des hôtels de luxe s'organisent pour attirer leurs riches clients. Nos reporters y ont retrouvé des New-yorkais venus pour passer cinq jours dans un palace situé sur une île privée de Bora-Bora. Le personnel de l'hôtel est venu les chercher en bateau et était également devant le cinq étoiles pour les attendre au garde-à-vous. Leur chambre, une suite royale sur pilotis de 151 m², coûte 3 500 euros la nuit. Elle dispose d'un accès direct au lagon bleu turquoise avec une eau à 28°C. Ces Américains partageaient le lagon avec 113 autres villas dans un complexe appartenant à une riche famille polynésienne. La chambre la moins chère est à 700 euros la nuit et la suite la plus luxueuse à 8 000 euros. Sous les tropiques, la bataille pour attirer ces riches clients est rude. Alors, comment l'hôtel se démarque-t-il des quatre palaces de l'île ? Comment les 280 salariés se démènent-ils pour la moindre exigence des clients ? Découvrez-le dans la vidéo ci-dessus. Un voyage dans l'ultra-luxe à 18 000 km de la métropole. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.