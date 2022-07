Dans les coulisses du zoo de Beauval

Parti d'une petite réserve ornithologique ouverte en 1980, Beauval est aujourd'hui le zoo français qui accueille le plus grand nombre d'animaux. On y retrouve 35 000 individus pour 800 espèces. Il est aussi le plus fréquenté. On y a enregistré 1,6 million de visiteurs en 2019. Des investissements permanents y sont réalisés. C'est notamment le cas du gigantesque dôme de l'établissement. Il est dédié à la faune et la flore équatoriale. En France, Beauval est aussi le seul zoo à accueillir des koalas, des pandas et aussi des diables de Tasmanie. Une incroyable success story au cœur du Loir-et-Cher. Dans ce parc, il n'y a pas que des espèces menacées. Certaines sont aussi là pour assurer le spectacle, comme les otaries de Californie par exemple. Alors, comment l'établissement a-t-il su se renouveler et attirer toujours plus de visiteurs malgré la crise sanitaire ? Comment les équipes de soigneurs et de vétérinaires assurent-ils le bien-être et la reproduction d'espèces parfois menacées d'extinction dans ses installations ultramodernes ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.