Dans l'underground des riches à Gstaad en Suisse

Cette station de ski cultive sa discrétion, mais il n'a rien à envier à Courchevel pour ce qui est du luxe de ses chalets, hôtels et restaurants. À Gstaad en Suisse, la clientèle ultra riche vient en jet privé et en hélicoptère rechercher la rusticité, mais elle ne renonce pas à une qualité de service exceptionnelle.