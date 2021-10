Dany Boon : "Enfant, j’ai voulu faire rire ma mère pour qu’elle aille mieux"

Durant toute sa vie, Dany Boon a aiguisé son talent pour la dérision. Parce que sa jeunesse n'a pas été facile, il a préféré en rire et en faire rire plutôt que de s'en plaindre. Et ça continue. Confronté à sa pire angoisse, la maladie lors de la pandémie de Covid, Dany Boon est devenu une caricature de lui-même dont il s'est largement inspiré pour son dernier film. L'autodérision fait partie de lui. "J'avais fait des études avant d'hypocondriaque, une formation assez longue qui s'améliore avec le temps. Plus on vieillit et plus on l'est", s'amuse-t-il. Après avoir moqué sa peur des maladies dans Supercondriaque en 2014, Dany Boon ne pouvait pas passer à côté de la pandémie de coronavirus qui a mis la planète à l'arrêt en 2020. De son expérience du confinement, il a fait une comédie chorale à découvrir dès le 20 octobre sur Netflix. Dans 8, rue de l'humanité, il campe un homme inquiet de tout, et surtout des microbes, qui va devoir jouer la carte de la solidarité avec des voisins qu'il ne connaît pas. Le recul pour le rire, depuis l'enfance, Dany Boon relativise ses angoisses et celles des autres en faisant le pitre.