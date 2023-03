Déborah Berlioz : le cadeau de ma mère

Elle parle de deux bébés miracles. Déborah n’aurait jamais dû pouvoir donner la vie, mettre au monde un enfant était un rêve impossible. Elle était née sans utérus. Aujourd’hui, elle a deux filles, Nicha et Maxine, fruits d’un amour familial inconditionnel et d’une prouesse médicale inédite en France. Il s’agit d’un heureux dénouement après des années d'angoisse. Elle contacte l’hôpital Foch de Suresnes qui développe un essai clinique en France. Elle se jette à corps perdu dans une aventure inédite en France avec l’équipe du professeur Ayoubi qui lui redonne espoir. Elle et sa maman subissent une batterie d'examens. Il a fallu réaliser une double opération très complexe avec six chirurgiens. Le 31 mars 2019 à sept heures du matin, l’incroyable greffe commence. L’utérus qui l’a porté il y a 34 ans lui est greffé. Il a fallu attendre un peu plus d’un an pour que son embryon soit implanté, très rapidement, elle porte la vie. Le jour où elle apprenait qu’elle était enceinte, elle en pleurait. La tentative d’avoir un deuxième enfant était immédiatement une évidence. Elle entame donc une deuxième grossesse, toujours avec l’équipe du professeur Ayoubi et Maxine, deuxième bébé miracle, naît il y a un mois. Sa mère a changé sa vie. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.