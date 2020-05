Déconfinement : comment la vie a-t-elle repris à Bergame ?

Bergame, en Italie, la ville d'Europe la plus touchée par l'épidémie, avec 5000 morts pour 120 000 habitants, a entamé il y a une semaine son déconfinement... Commerce au bord de la faillite, familles qui pleurent leurs morts, habitants pressés de revivre, comment cette ville martyre du Covid se relève-t-elle ?