Déconfinement : comment la ville de Calvaire se prépare pour sauver la saison touristique

La course sur les plages du Sud pour tenter de sauver la saison touristique. À Cavalaire dans le Var, les plagistes, les directeurs de camping et les restaurateurs préparent la réouverture depuis une semaine. Mais toute la ville est suspendue aux annonces du Premier ministre prévues le 2 juin prochain. Elle espère que la reprise des activités des restaurants et surtout une plus grande liberté de circulation lui rendront enfin ses 70 000 touristes.