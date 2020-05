Déconfinement : mission impossible dans les transports ?

Des millions de salariés reprennent ce lundi leurs trajets quotidiens. Les régies de transports s'organisent. À la veille du début de ce déconfinement, beaucoup de questions se posent encore. Comment les mesures de distanciation vont-elles pouvoir être respectées dans ces espaces confinés, hyper fréquentés aux heures de pointe ? Jusqu'à quel point et comment la sécurité sanitaire des usagers sera-t-elle garantie ?