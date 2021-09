Derrière l'affaire Mimran, des millions et des meurtres ?

Arnaud Mimran est-il un meurtrier en plus d'être un escroc notoire ? L'homme d'affaires français déjà impliqué dans une fraude à la TVA sur les quotas de carbone, a été mis en examen mi-avril pour "meurtre en bande organisée" et pour "complicité d'assassinat" dans deux affaires aux airs de "cold-cases". Fils de bonne famille, il a fait fortune dans les placements boursiers, un homme brillant, charismatique, un génie de la finance selon ses proches. Rolls-Royce, yacht de luxe... Son train de vie est estimé à 500 000 euros par mois. Sa fortune spectaculaire, sa passion pour le poker l'ont projeté dans la lumière mais c'est en prison qu'Arnaud Mimran dort aujourd'hui. Condamné à treize ans de réclusion pour avoir enlevé et séquestré un trader suisse, il est aussi mis en examen pour le meurtre de deux hommes. Alors, pourquoi et comment aurait-il organisé l'assassinat de son ex-beau-père et de l'un de ses associés ?