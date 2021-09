Des ados accros au maquillage

On dit souvent que l'adolescence est l'âge ingrat physiquement, avec les problèmes d'acnés et d'appareil dentaire. Désormais, beaucoup de filles et de plus en plus de garçons ont recours au maquillage pour se réconcilier avec leur image ou exprimer leur personnalité. Cernées par la publicité, les réseaux sociaux ou l'explosion du selfie, plus de la moitié des adolescentes se maquillent dès l'âge de 14 ans. C'est presque deux fois plus que la génération précédente. Certaines jeunes filles sont même devenues des as du pinceau. À 16 ans, Liséa n'a pas besoin de cours. Elle serait plutôt du genre à en donner à ses copines. L'adolescente dépense tout son argent de poche, en moyenne 40 euros par mois, en produits de beauté. Les palettes d'ombres à paupières sont son péché mignon. On en retrouve plus d'une vingtaine dans ses tiroirs. Elle partage sa passion du maquillage sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube qu'elle a créée. Pour séduire ces adolescentes toujours plus accros, mais aux petits budgets, le secteur de la cosmétique a dû s'adapter. Dans les Landes, une PME s'est spécialisée dans l'importation de produits low-cost qu'elle vend uniquement sur Internet. Elle stock plus de 3 000 références d'une dizaine de marques, en provenance d'Australie, de Chine et d'Europe.