Des commerçants de Nantes face à la délinquance

Depuis trois ans, dans le centre-ville de Nantes, vols et agressions envahissent le quotidien des habitants. En 2019, les vols avec violence ont augmenté de 23% à Nantes. La capitale du grand ouest semble être victime de sa croissance. Nantes, sixième ville de France, est réputée pour sa qualité de vie. Elle se trouve sur le podium des villes les plus vertes et les plus attractives de notre pays. Mais la métropole a attiré 45 000 personnes ces dernières années. Une croissance démographique soudaine face à des pouvoirs publics, une justice et une police, dont les effectifs n'ont pas évolué dans les mêmes proportions. Pour prendre la mesure du problème, nous décidons de filmer en caméra cachée un soir de semaine, à 20h dans l'hypercentre. Au bout de quelques minutes, dans un hall de gare, nous croisons un homme qui semble avoir perdu des affaires. Dix minutes plus tard, nous montons dans le tram derrière deux individus, des voleurs qu'un passager reconnaît immédiatement. Une délinquance quotidienne et omniprésente qui semble difficile à endiguer. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.