Des évangéliques au cœur des prisons brésiliennes

Pour faire reculer la violence, l’État, dépassé, s'en remet aux prédicateurs évangéliques. Les seuls que les criminels écoutent et respectent. Le centre pénitencier Francisco d'Oliveira Conde compte 1 600 places et deux fois plus de prisonniers. En 2016, quatre détenus meurent dans un affrontement entre gangs rivaux. Depuis, ces factions sont séparées les unes des autres, dans différents bâtiments. Les conditions de détention sont condamnées par la Cour suprême du Brésil. Manque de personnel prétend le directeur. Pour éviter la révolte chez les prisonniers, en évangélique convaincu, il préfère s'en remettre à Dieu. Chaque mois, une cinquantaine de prisonniers se convertissent à l'évangélisme, sous la houlette d'anciens détenus autoproclamés pasteurs. Le Brésil est le plus grand pays catholique du monde. Les protestants évangéliques représentent aujourd'hui le quart de la population. Les pasteurs recrutent auprès des plus défavorisés, à qui ils promettent une renaissance. Une fois convertis, les détenus épousent les règles rigoristes de ces Églises et renoncent à toutes les formes de tentations. Finis l'alcool, la drogue, le sexe hors mariage. Et surtout finies la violence et les factions. Depuis trois ans, la direction a créé un pavillon dédié exclusivement à ces apôtres de la non-violence. C'est une première au Brésil. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.