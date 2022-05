Des vacances de rêve à prix cassés en Thaïlande !

Les longues plages de sable blanc de Koh Samui ne font plus recette. Elles voyaient passer 2,5 millions de visiteurs avant le Covid, en 2019, contre 500 en 2021 et une poignée seulement depuis le début de l'année 2022. La pandémie a mis toute l'économie de ce haut lieu touristique à terre. Et les conditions draconiennes d'entrée dans le pays jusqu'à aujourd'hui ont dissuadé de nombreux voyageurs. Résultats, restaurateurs et hôteliers cassent les prix. Des opportunités jamais vues pour les vacanciers. Une question de survie pour les professionnels, pris à la gorge. Ainsi, les plages et les restaurants de Koh Samui, de Phuket, sont quasi déserts et accessibles à des prix cassés. Dans ce pays, le tourisme se relance progressivement, avec pour l'instant des conditions privilégiées pour les vacanciers. Par exemple, nous avons croisé une famille française en excursion sur des eaux turquoises. Elle visitait l'archipel de Koh Samui à 800 kilomètres au sud de Bangkok. C'est leur cinquième voyage en Thaïlande. Ils étaient cinq passagers sur un bateau de quatorze places. L'excursion est facturée 40 euros par personne, moitié moins chère qu'avant le Covid. Un prix bradé pour un circuit d'une demi-journée, d'île en île, à la découverte des curiosités locales. Après une semaine de fare niente à Phuket, cette famille a élu domicile à Samui, une île de 65.000 habitants qui est habituellement envahie par les touristes. Ils enchaînent les incontournables à des prix défiant toute concurrence. En ce moment, tout est négociable, même les fameux massages thaïlandais. En effet, 10 euros pour une heure de massage, c'est six fois moins cher qu'en France. De quoi les faire oublier le prix des 13 heures de vol, 900 euros l'aller-retour par personne. Pour le reste, c'est promo à tous les coins de rues. Au total, deux semaines de vacances pour 1.500 euros par personne, vol, hébergement et repas inclus.