Design et écolo : le boom des tiny houses

C'est son échappée secrète, chaque lundi, Éloise s'exile au milieu des arbres. Sa bulle, c'est sa tiny house, ou micromaison, un habitat léger, écolo et déplaçable sur roue, mobile comme une roulotte, bien plus isolée qu'une cabane. La micro-maison, baptisée "Inspire", a coûté 75 000 euros. Éloise en est copropriétaire avec deux amies. À l'intérieur, il y a seulement 17 mètres carrés, ultra-design, agencés au millimètre. Le terrain appartient à ses parents, la tiny house est raccordée à l'eau et à l'électricité de leur ferme, située à quelques centaines de mètres. La micro-maison est arrivée tout simplement par la route. Elles sont devenues branchées. Conçues en bois, contrairement au mobil-home, elles n'ont aucun impact sur le sol et s'installent facilement sur un terrain constructible, après une simple déclaration en mairie. Coqueluches des réseaux sociaux, elles répondent à des préoccupations économiques, esthétiques et environnementales, dans l'air du temps. Certains en font même leur habitation principale. Alice et son mari, ébénistes, ont quitté un appartement de 70 mètres carrés pour fabriquer leur micro logement dans une prairie d'Indre-et-Loire. Fins connaisseurs du bois, ils ont chiné ou créé chaque meuble et imaginé les astuces de rangement.