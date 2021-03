Destins brisés : les ruinés du Covid

Depuis trois mois, Séverine dort dans l'arrière-boutique de sa boulangerie. Elle a transformé son placard à farine en chambre à coucher. Cette chef d'entreprise, séparée et sans enfant, y passe son premier hiver. En quelques mois seulement, la crise sanitaire l'a plongé dans la précarité. Pendant 18 ans, son commerce, idéalement situé aux pieds des pistes, a été florissant. Barricadée derrière sa dignité depuis des mois, Séverine dévoile, pour la première fois, sa manière à elle d'exprimer sa colère et ce sentiment d'injustice qui la ronge. Séverine a décidé de se battre pour sauver son commerce. Marc, un maître d'hôtel, s'enlise de plus en plus vers la misère. Il pouvait gagner jusqu'à 4 000 euros par mois en saison. Il est actuellement au RSA et vient d'aller chercher de la nourriture dans une association d'aides alimentaires. Pourtant, rien ne le prédestinait à tendre la main pour manger. Marc a toujours eu une vie confortable. Il était extra, spécialisé dans le luxe, entre Cannes et Monaco. Pendant près de 20 ans, il est au service des hommes parmi les plus riches et les plus puissants de la planète. La Covid a mis un coup d'arrêt à son activité. N'étant pas salarié, il n'a pas eu droit au chômage partiel. Dans la banlieue d'Orléans, le rêve de Delphine s'est transformé en cauchemar. Cette mère de famille de 37 ans ouvre une salle de sport flambant neuve sur deux étages en 2019. En cas de liquidation bancaire, elle perd son entreprise, sa maison et ses biens personnels. Un désastre qui la fait sombrer dans la dépression. Depuis trois semaines, elle est sous anti-dépresseur.