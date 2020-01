Détresses et plaintes au commissariat de Saint-Étienne

Des simples vols jusqu’aux affaires de proxénétisme en passant par des agressions, comment les agents de police recueillent-ils ces dépositions et les plaintes des victimes ? Comment font-ils face et répondent-ils à cette détresse ? Document au cœur du commissariat central de Saint-Étienne, le service public ouvert 24 heures sur 24 et toute l'année avec les urgences et les pompiers. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.