Dimitri Droisneau, un chef face à la pression

Peut-on échapper à l'énorme pression du métier quand on devient chef trois étoiles au Guide Michelin ? C'est le défi que s'est lancé Dimitri Droisneau, qui est devenu, l'an dernier, l'un des plus jeunes chefs triplement étoilés de France, à 42 ans. Révolté au début de sa carrière par les méthodes à la dure de certains chefs qu'il a côtoyés, il a failli tout plaquer. Aujourd'hui, Dimitri veut préserver son équilibre et celui de ses employés, même si l'exigence requise à ce niveau d'excellence provoque parfois des sorties de route. "Les responsables à l'époque étaient très à l'ancienne. Il y a des horaires, c'est une chose. Maintenant, il y a une façon de parler aux gens. On travaille avec pas mal de pression. Des fois, on se retrouve peut-être avec des gars qui pètent un peu les câbles, qui passent sur un autre registre. On n'a pas à faire vivre ça à des cuisiniers. On ne peut pas demander à des serveurs de sourire aux clients si derrière c'est la guerre et que ça croule sous les insultes", s'explique-t-il. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.