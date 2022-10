"Diners" : le boom des bistrots à l'américaine

Les "diners" sont le dernier phénomène de la restauration française. Il y en a aujourd'hui plus de 200 dans le pays. Des indépendants et des chaînes, comme Holly's, Tommy's ou Memphis. À chaque fois, les mêmes ingrédients sont utilisés, un décor comme au cinéma pour voyager dans l'Amérique des années 50 et au menu, le burger. Il est devenu le plat préféré des Français, devant la pizza ou la blanquette de veau. Leurs façades en néon éclairent désormais la France des ronds-points. C'est dans une zone commerciale en banlieue de Toulouse que la success story des de ces bistrots a commencé. Patrick Soula a ouvert le Tommy's en 2001. Le tout premier "diner" version française. Avec des éléments de déco qu'il a fait venir des USA. À 59 ans, ce fan inconditionnel des États-Unis est à la tête d'une entreprise florissante. Il compte 9 "diners", 260 salariés et 17 millions de chiffre d'affaires par an. Un business loin de sa première vie. Avant d'ouvrir son premier restaurant, il fait plusieurs voyages aux États-Unis et s'arrête dans tous les "diners" qu'il croise. Les "diners" sont nés aux États-Unis au 19ème siècle. Au départ, ce sont d'anciens wagons transformés en cantine à la sortie des usines. Dans les années 50 et 60, il fleurissent au bord des nationales, un peu comme nos restaurants routiers. Très bon marché, ils sont ouverts 24 heures sur 24. Patrick Soula en a testé plus d'une centaine. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.