Dino Scala, père de famille modèle et violeur en série ?

Paragraphe du Communiqué de Presse. Les experts psychiatres, qui l’ont examiné, évoquent un clivage de personnalité quand ils parlent de Dino Scala. Cet homme, bien inséré, considéré par ses proches comme généreux et serviable, est peut-être l’un des pires prédateurs sexuels jamais démasqués dans notre pays. Il a reconnu 56 viols, tentatives et agressions présumées commis sur 30 ans. Alors, comment ce monsieur Tout-le-monde a-t-il échappé aux enquêteurs pendant tout ce temps ? Notre équipe a rencontré certaines des victimes présumées du violeur, dit de la Sambre. Vous verrez aussi que depuis quatre ans, dans sa cellule, Dino Scala tente de comprendre les actes terribles qu’il reconnaît. Notre équipe a eu accès à une centaine de lettres qu’il a écrites en prison. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.