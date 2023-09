Dinos’or, enchères et en os

Les dinosaures sont les nouvelles stars des salles de ventes. Une ruée vers l’os qui atteint des sommes extravagantes. Il y a deux ans, Big John, le plus grand tricératops jamais découvert a été adjugé plus de six fois son prix de départ à un milliardaire américain. Les clients sont des millionnaires de la crypto-monnaie ou de la Tech ou encore des superstars d’Hollywood. En 2020, chez Christie’s à New York, le record mondial est battu. Stan, le Tyrannosaurus rex est vendu pour la somme de 27 millions 500 milles dollars. Il ira rejoindre le musée d'Abu Dhabi. En France, le premier dinosaure vendu aux enchères domine aujourd’hui la Vallée de la Dordogne. Il s’appelle Kan et attire 200 000 visiteurs par an. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.