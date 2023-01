Discounters et destockers face à l'inflation

Le train de l'inflation bouleverse la vie des Français. En 2021, cinq millions de familles déclaraient tout calculer au moment des courses. Elles sont désormais douze millions. C'est un des classements, qui pourraient faire des discounters et des destockeurs les grands gagnants de la crise. Ces casseurs de prix profitent de la période, pour chasser sur les plates-bandes de la grande distribution traditionnelle. Chez le leader du hard-discount, on compresse les coûts avant même l'ouverture. Plus de 2 000 produits sont vendus ici, c'est dix fois moins qu'en grande surface traditionnelle. C'est beaucoup plus facile à livrer et à ranger. L'agent de surveillance n'est présent que trois heures par jour et il n'y a ni poissonnerie ni boucherie. Pour faire tourner le magasin de 1 700 mètres carrés, 38 salariés suffisent contre une cinquantaine dans une enseigne classique. Une autre stratégie pour proposer les prix les plus bas, neuf produits sur dix ici sont de marques distributeurs, celle du groupe. C'est trois fois plus que dans la grande distribution traditionnelle. Pour ne pas laisser filer ses clients, la grande distribution traditionnelle contre-attaque en utilisant les mêmes armes que les discounters. Dans cet hypermarché Casino, dès l'entrée, c'est Leaderprice qui nous accueille, la marque distributeur du groupe. L'enseigne a décidé de la mettre en avant dans cet espace de 300 mètres carrés, aménagé fin novembre 2022. Depuis, le directeur Cyril Murzereau a triplé les ventes de ses produits. Le rayon 30% plus grand qu'avant est encore trop petit. Dans la bataille contre les discounters, les hypermarchés classiques disposent aussi d'une arme secrète bien à eux, qui attirent les ménages les plus modestes. Il s'agit des produits premiers prix, une gamme délaissée par les discounters qui ne proposent qu'un nombre de références limité. En moyenne, le premier prix est 15% à 20% moins chers que la marque distributeur ou celle d'un discounters et deux fois moins cher que les grandes marques.