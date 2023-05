Disparition dans l'Ain : une épouse éplorée et suspecte

Son père Bernard et sa cousine Océane sont inconsolables depuis la disparition mystérieuse d'Anne-Charlotte, 30 ans. La jeune femme n'a pas donné signe de vie depuis le 5 janvier 2016. Après des années d'enquête, de lourds soupçons pèsent sur sa propre épouse, Margaux. Les destins d'Anne-Charlotte Ponsin et de Margaux Olivier se croisent en 2013, sur le camp militaire de la Valbonne. Anne-Charlotte y est employée comme artilleuse, Margaux comme instructrice. Entre les deux femmes, c'est un coup de foudre. Elles s'installent ensemble, un an plus tard, à quelques kilomètres de là. Patricia, coiffeuse à la retraite, a côtoyé le couple pendant presque deux ans. Elle leur louait son appartement. Margaux et Anne-Charlotte quittent l'armée et se marient le 2 mai 2015. Une histoire d'amour sans nuage pendant huit mois, jusqu'au 5 janvier 2016. Ce jour-là, Anne-Charlotte disparaît. Margaux déclare le soir même à la gendarmerie que son épouse aurait quitté leur domicile vers 10 heures sans son téléphone portable. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.