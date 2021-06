Disparition de Delphine Jubillar : le mari mis en examen

C'était il y a deux jours, après 48 heures de garde à vue, Cédric Jubillar est mis en examen pour meurtre aggravé puis placé en détention. Disparue depuis six mois, Delphine aurait donc été tuée par son mari qu'elle souhaitait quitter. Mais Cédric Jubillar conteste les accusations. Pour son avocat, toutes les explications apportées par son client aux éléments des enquêteurs sont crédibles. L'infirmière, mère de leurs deux enfants n'a toujours pas été retrouvée. La justice n'a pas encore percé tous les mystères de l'affaire. Un récit de sa soirée qui ne colle pas avec les constatations des enquêteurs, des non-dits et des incohérences qui sèment le trouble... Cédric Jubillar est aujourd'hui au cœur des soupçons dans l'enquête sur la disparition de sa femme Delphine depuis six mois. Placé en garde à vue cette semaine, il a été mis en examen et incarcéré. Pour certains, Cédric Jubillar attendait encore le retour de sa femme. Pour d'autres, il ne supportait pas la séparation. En tout cas, depuis deux mois, il s'affichait en couple y compris sur les réseaux sociaux. Une nouvelle compagne qui ne croit pas non plus qu'il ait pu tuer Delphine. Depuis l'incarcération de leur père, les enfants du couple ont été confiés à la sœur de Delphine. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.