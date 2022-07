Disparition de Delphine Jubillar : une enquête dans l'impasse ?

L'affaire Jubillar est l'un des dossiers criminels les plus suivis du moment dans l'Hexagone. Un an après le placement en détention de Cédric Jubillar pour le meurtre de sa femme Delphine, la culpabilité du suspect n'est toujours pas démontrée. Ce dernier continue de clamer son innocence. Pourtant, des pistes sont apparues ces derniers mois. Cédric Jubillar est devenu l'un des détenus les plus connus de France et ne sort de son isolement que pour réclamer sa libération auprès de la justice. Depuis un an qu'il a été incarcéré et mis en examen, ses avocats s'acharnent et ont déjà plaidé six fois pour sa remise en liberté. Une demande à nouveau rejetée par les juges. Ce dernier reste présumé innocent. Depuis la disparition de Delphine Jubillar, en décembre 2020, la justice a rassemblé de nombreux indices, mais aucune preuve. Cédric Jubillar est-il la victime d'une erreur judiciaire ou un meurtrier particulièrement habile ? Le mystère de la nuit du 15 décembre est encore loin d'être résolu. L'instruction et les recherches pour retrouver le corps de Delphine Jubillar vont se poursuivre pendant des mois. Nous vous proposons de revenir sur les dernières avancées de cette affaire. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.