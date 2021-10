Disparition de Gabby Petito : l'affaire qui passionne l'Amérique

À bord d'un van qu'ils ont aménagé, le jeune couple part début juillet pour un voyage de quatre mois vers l'ouest américain, un périple diffusé sur Internet. Il semble vivre un amour parfait que leurs proches suivent à distance sur les réseaux. Mais fin août, le récit des jours heureux s'interrompt. Brian est rentré seul avec le van depuis le 1er septembre. La jeune influenceuse new-yorkaise a été retrouvée morte dans un parc national américain. L'enquête débute et Brian Laundrie, 23 ans, est le suspect numéro un du meurtre de sa petite amie. Sur les réseaux sociaux, des millions d'internautes s'emparent de l'affaire. Des théories farfelues mais aussi des éléments bien plus pertinents confirmés officiellement. Le corps de Gabby Petito a été découvert le 19 septembre. L'autopsie conclut à un meurtre. Les enquêteurs du FBI n'ont pour le moment pas retrouvé Brian, disparu dans la nature. Alors, c'est sur les parents du suspect que l'Amérique maintient la pression. En attendant, Brian échappe à la justice et le mystère demeure sur les raisons qui l'ont poussé à tuer Gabby. Une histoire d'amour, de déchirement violent et peut-être un homicide suivi en ligne par des milliers d'abonnés, l'affaire Gabby Petito passionne l'Amérique sur les réseaux sociaux. Depuis, des centaines d'internautes en quête de vérité s'improvisent enquêteurs et procureurs.