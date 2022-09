Disparition de Maddie: la fin du mystère ?

Le visage de cet enfant de 4 ans avec sa tache caractéristique dans l'œil a fait le tour du monde. Maddie McCann a disparu un soir de mai 2007 dans un club de vacances où elle se trouvait avec sa famille en Portugal. Quatre mois après la disparition de Maddie, ce sont ses parents qui se retrouvent dans le collimateur de la police portugaise. Ils sortent libres, mais ont été mis en examen, présumés responsables de la disparition de leur enfant. La presse se déchaîne alors contre Gerry et Kate McCann. Maitre Rogerio Alves, l'avocat qui représente les McCann au Portugal, se rappelle de la détresse de ses clients pris, selon lui, dans une théorie complètement fumeuse. Les parents seront mis hors de cause quelques mois plus tard. Les autorités portugaises reconnaissant avoir mal interprété certains indices. Le chef de la police qui croyait dur comme fer à leur implication est limogé. S'ensuivent dix années d'enquête chaotique qui ne semblent mener nulle part, jusqu'en 2017. Les polices portugaises, britanniques, allemandes travaillent sur cette enquête depuis 15 ans. Une sérieuse semble enfin se dessiner. C'est celle d'un homme, Christian B., un ex-routard allemand au lourd passé judiciaire. Les éléments à charge s'accumulent contre lui. "Ce qui est clair, c'est que de toutes les pistes explorées depuis toutes ces années, celle-ci apparaît comme la plus solide", a affirmé Me Rogerio Alves, avocat des parents de Maddie. Peut-être la fin d'une énigme qui a ému le monde entier.