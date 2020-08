Disparition d'Estelle Mouzin : Michel Fourniret va-t-il livrer ses ultimes secrets ?

L'accusation de Monique Olivier, les aveux partiels de Michel Fourniret et puis, la semaine dernière, des traces ADN d'Estelle Mouzin sur un matelas du couple, dans leur maison de Ville-sur-Lumes. Les derniers doutes se sont envolés grâce à une juge qui a su obtenir des aveux de l'ogre des Ardennes et son épouse. Mais pourquoi Estelle ? Comment se sont déroulés les faits présumés ? Et surtout, où est le corps ? Jusqu'à ces derniers jours, des questions capitales restent sans réponse.